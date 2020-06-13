«Леганес» — «Вальядолид»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Вальядолид».
Ставка: ИТМ 1 гола «Леганеса» за 1.93.
«Бело-фиолетовые — классическая низовая команда, пытающаяся компенсировать нехватку индивидуального мастерства организованностью и дисциплиной. Получается вполне неплохо: этих добродетелей хватает для стабильного набора очков в матчах с аутсайдерами, а иногда получается попить кровушки и у грандов.
Достаточно сказать, что больше двух мячей за 27 туров «Вальядолид» пропустил лишь трижды — в матчах с «Барселоной» на «Камп Ноу» (1:5), «Алавесом» (0:3) и «Атлетиком» из Бильбао (1:4). Вытаскивал мяч из сетки 33 раза — лучший результат среди команд, занимающих в чемпионате Испании с 11-го по 20-е место.
У «Леганеса» дела обстоят хуже. Всего 23 очка и предпоследнее место в турнирной таблице. Хуже только «Эспаньол» (20). Впрочем, отставание совсем небольшое, так что шансы зацепиться есть: у «Мальорки» 25 очков, у «Сельты» — 26, у «Эйбара» — 27. Дальше как раз «Вальядолид».
Для аутсайдера, подопечные Хавьера Агирре пропускают не так много, но здесь проблема в другом — они забивают реже всех в Примере — 21 мяч в 27 турах. Вроде бы хочется сыграть от гостей, но напрягает статистика встреч: «Леганес» одержал пять побед при одной ничьей в шести предыдущих матчах.
Понятно, что предпосылок для высокой результативности совсем немного. Даже на тотал меньше 2 мячей букмекеры дают скромнейший коэффициент — 1.77. Можно взять его, но предпочту ИТМ 1 гола «Леганеса» за 1.93. В родных стенах он забивает меньше одного мяча в матче (13 голов в 14 турах), а «Вальядолид» в половине выездных матчей цеплялся за очки».
- 13 июня 2020
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