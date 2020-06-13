«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Владислава Батурина на матч 31-го тура Бундеслиги

Комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Боруссия» М.



Ставка: победа «Баварии» за 1.38.



«Бавария» продолжает оставаться прекрасной немецкой футбольной машиной и находится буквально в шаге от очередного чемпионского титула. Баварцы уверено лидируют, у команды Ханса-Дитера Флика великолепная победная серия.



«Боруссия» рвётся в Лигу чемпионов и сейчас четвёртая, испытывая огромное давление со стороны конкурентов. В прошлом туре «Боруссия» в гостях уступила «Фрайбургу» (0:1). После паузы команда Марко Розе набрала семь очков (2-1-2 8:6). В гостях клуб из Мёнхенгладбаха приобрёл 24 очка. В первом круге победила «Боруссия» (2:1). Интересно, что после этого «Бавария» забыла о поражениях.



«Бавария» мощна и действительно прекрасна, имеет возможность, при определённых турнирных раскладах, в случае победы оформить очередной чемпионский титул. «Боруссия» — серьёзный и мотивированный оппонент, который неслучайно претендует на место в первой четвёрке, но ей, как и всем сейчас в Бундеслиге, просто не по зубам такая футбольная сила, как «Бавария». Не хочу выдумывать, изобретать, фантазировать в такой ситуации. Да, понимаю, коэффициент низкий, зато надёжный, поэтому ставлю на победу хозяев».



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