«Наполи» — «Интер»: прогноз Владислава Батурина на матч полуфинала Кубка Италии

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Наполи» — «Интер».



Ставка: обе забьют за 1.65.



«Ответный матч между «Наполи» и «Интером» в Неаполе полон интриги и обещает быть очень эмоциональным футбольным событием.

«Наполи» победил в первом матче (1:0) и имеет неплохие шансы на выход в финал. Перед паузой в чемпионате команда Дженнаро Гаттузо одержала три победы подряд и ушла на вынужденные каникулы шестой. В Лигу чемпионов уже не пробиться, а вот в Лигу Европы вполне возможно. Удивительно, но в этом сезоне «Наполи» дома играет слабее, чем в гостях. До «Интера» южане в кубке убрали с пути «Перуджу» (2:0) и «Лацио» (1:0).



«Интер» перед пандемией проиграл два важных гостевых матча — «Лацио» (1:2) и «Ювентусу» (0:2). На чемпионский титул претендовать уже практически нереально, отставание от «Ювентуса» — девять очков. В гостях команда Антонио Конте имеет лучший показатель набранных очков. На предыдущих кубковых стадиях «Интер» переиграл «Кальяри» (4:1) и «Фиорентину» (2:1).



В первом круге Серии А «Наполи» проиграл в родных стенах (1:3). Возвращение в сезон — штука сложная, и ждать от футболистов, которые пытаются вернуть форму, чудес наивно. Но мне видится, что за счёт сумасшедшей мотивации (а желание победить в кубке есть как у одних, так и у других), накопившегося желания играть в футбол и результата первого матча обе команды сумеют забить в этом кубковом противостоянии».



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