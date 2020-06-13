«Сельта» — «Вильярреал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Вильярреал».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.
«В последнее время «Сельта» стала неудобным соперником для подопечных Хавьера Кальехи. Три предыдущих матча завершились проигрышами — 1:3, 2:3, 2:3. Вроде бы напрашивается верх, но дело в том, что «кельты» в нынешнем сезоне крайне редко отличаются высокой результативностью на своём поле: в 13 встречах 10 забитых мячей и 12 пропущенных, то есть заметно меньше двух в матче. А это уже интересно.
Цена ошибки велика: в случае поражения хозяева рискуют опуститься в зону вылета, а гости — заметно усложнить выход в Лигу Европы. На таком фоне соперники наверняка перестрахуются и не станут раскрываться раньше времени. Пожалуй, классический тотал меньше 2.5 мяча за 1.96 смотрится нормально.
Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.60. «Сельта» нащупала баланс перед паузой и стала редко пропускать, да и статистику их встреч нельзя недооценивать. Думаю, подопечные Оскара Гарсии сумеют зацепить очки".
- 13 июня 2020
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 12 июня 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00