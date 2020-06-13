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«Сельта» — «Вильярреал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

«Сельта» — «Вильярреал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Вильярреал».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.96.

«В последнее время «Сельта» стала неудобным соперником для подопечных Хавьера Кальехи. Три предыдущих матча завершились проигрышами — 1:3, 2:3, 2:3. Вроде бы напрашивается верх, но дело в том, что «кельты» в нынешнем сезоне крайне редко отличаются высокой результативностью на своём поле: в 13 встречах 10 забитых мячей и 12 пропущенных, то есть заметно меньше двух в матче. А это уже интересно.

Цена ошибки велика: в случае поражения хозяева рискуют опуститься в зону вылета, а гости — заметно усложнить выход в Лигу Европы. На таком фоне соперники наверняка перестрахуются и не станут раскрываться раньше времени. Пожалуй, классический тотал меньше 2.5 мяча за 1.96 смотрится нормально.

Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.60. «Сельта» нащупала баланс перед паузой и стала редко пропускать, да и статистику их встреч нельзя недооценивать. Думаю, подопечные Оскара Гарсии сумеют зацепить очки".

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Обе команды многим рискуют, так что встреча наверняка получится закрытой.
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