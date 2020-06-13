«Наполи» — «Интер»: прогноз и ставка на матч полуфинала Кубка Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2019/2020 «Наполи» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» по угловым за 2.10.



«Наполи» придётся играть в родных стенах, а это уже совсем другая история. Обычно на своём поле команда способна дать бой кому угодно, однако в нынешнем сезоне получается иначе. Более того, на выезде она выступает даже эффективнее, чем дома. 22 очка при разнице голов 24-18 против 17 очков при балансе мячей 17-18.



И второй важный момент. Лучшим клубом чемпионата Италии на чужом поле является не «Ювентус» и не «Лацио», которые борются за титул. Именно «Интер» набрал 29 очков в 13 матчах, у команды 26 забитых мячей при 14 пропущенных. За весь сезон всего два проигрыша — как раз в матчах с «Лацио» и «Ювентусом».



В нынешнем состоянии «Наполи» этим командам определённо уступает. Кроме того, подопечные Антонио Конте в этом сезоне уже выигрывали в Неаполе, причём ярко, по-гусарски: 3:1 в 18-м туре с дублем Ромелу Лукаку и одним точным ударом Лаутаро Мартинеса.



Словом, «Наполи» ждёт серьёзное испытание. Ожидается нервная и вязкая игра. Гостям нужно забивать, так что ждём от них большей активности. Имеет смысл проверить П2 по угловым за 2.10. Особой результативности быть не должно: цена ошибки высока, а если «Интер» откроет счёт, то команды наверняка не станут форсировать события».



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