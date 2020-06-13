«Мальорка» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч 28-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Мальорка» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» в 2-3 мяча за 2.45.
«Перед паузой «островитяне» приободрились, набрав семь очков в четырёх турах. Обыграли «Эйбар» (2:1) и «Алавес» (1:0), вырвали ничью в гостях в матче с «Бетисом» (3:3), а также попили кровушки у претендующего на зону Лиги чемпионов «Хетафе» (0:1). Более чем достойно.
«Барселона» постоянно теряла очки на выезде, но возвращение Луиса Суареса способно переломить эту тенденцию. Проблема одна — состояние звёзд. Если верить Сетьену, Лионель Месси полностью готов к матчу с «Мальоркой», а вот Суарес проведёт на поле ограниченный отрезок. Скорее всего, появится после перерыва в случае необходимости.
На своём поле «Мальорка» более чем хороша: 20 очков в 14 матчах при разнице мячей 16-14. Полагаю, после долгого простоя гостям придётся потратить время, чтобы приноровиться к обороне соперника и найти в ней бреши. А дальше скажутся усталость и преимущество в классе.
Ждём трудовую победу гостей с разницей в два-три мяча, на эту ставку букмекеры дают мощный коэффициент — 2.45».
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