«Мальорка» — «Барселона»: трансляция матча 13 июня, во сколько начало, где смотреть
13 июня «Мальорка» и «Барселона» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом каталонцев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Мальорки» оценён букмекерами коэффициентом 11.0.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 июня «Мальорка» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.50.
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Берём две ставки с коэффициентами выше двойки в матче чемпионата Испании.
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