«Мальорка» — «Барселона»: где будет прямая трансляция, ставки и коэффициенты

Сегодня, 13 июня, «Мальорка» и «Барселона» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом каталонцев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Мальорки» оценён коэффициентом 11.0.



Букмекеры уверены, что матч «Мальорка» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.50.



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