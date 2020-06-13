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«Мальорка» — «Барселона»: где будет прямая трансляция, ставки и коэффициенты

«Мальорка» — «Барселона»: где будет прямая трансляция, ставки и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 13 июня, «Мальорка» и «Барселона» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом каталонцев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Мальорки» оценён коэффициентом 11.0.

Букмекеры уверены, что матч «Мальорка» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.50.

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Берём две ставки с коэффициентами выше двойки в матче чемпионата Испании.
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