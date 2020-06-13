«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч 28-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Барселоны» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.63.



«В докарантинном футболе «Мальорка» здорово выступала в домашних матчах, но без поддержки зрителей значимость фактора своего поля размывается. У «Барсы» впервые при Кике Сетьене сыграют вместе Месси, Гризманн и Луис Суарес, так что вряд ли «Мальорка» избежит поражения. У «Барсы» могли быть проблемы в центре обороны, поскольку Ленгле травмирован, а участие в игре Юмтити было под вопросом. Но в итоге Юмтити сможет составить пару Жерару Пике в центре защитной линии. Это увеличивает шансы каталонцев на сухую победу.

При этом мне кажется, что вряд ли «Барселона» готова показывать уж слишком качественную игру. Поэтому ожидаю победы гостей в не самом результативном матче. Моя ставка — выигрыш «Барсы» при тотале меньше 4.5 мяча».



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