«Атлетико» Мадрид — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на матч 28-го тура Примеры

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.57.
«Это встреча двух самых низовых команд чемпионата. В предыдущих 27 турах в матчах что мадридского «Атлетико», что баскского «Атлетика», было забито лишь по 52 гола. То есть а среднем — по 1,93 гола за матч в течение двух третей чемпионата! И едва ли обе атлетические команды вдруг станут сильно больше забивать. Оборона качественнее атаки у обеих команд. Вдобавок дисквалифицирован Жоау Феликс. А Ариц Адурис и вовсе завершил карьеру во время паузы в чемпионате.
Тут напрашиваются ставки на тотал меньше 2,5 или меньше 2,0. Но еще больше мне нравится ставка на безголевой первый тайм. Счет 0:0 к перерыву — это стандартная ситуация для матчей этих команд. Плюс первые таймы после такой длительной паузы вообще проходят в Испании с минимумом голов и опасных моментов. Возьму тут подстраховку и поставлю на тотал меньше 1,0 гола в первом тайме».
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