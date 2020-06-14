«Шальке-04» — «Байер»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Шальке-04» — «Байер».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.



«В этом сезоне «Шальке» ни на что серьёзное претендовать не может. Но и не вылетит. Поэтому в турнирном плане «Шальке» может чувствовать себя спокойно. Тем не менее невозможно не ощущать давления СМИ на игроков и тренерский штаб, болельщики пишут гадости. Возможно, Вагнер покинет тренерский штаб по окончании сезона, но в оставшихся матчах нужно показать яркий футбол. Или, по крайне мере, одержать победу спустя долгое время.



«Байер» в середине недели проводил с «Саарбрюкеном» кубковый матч, причем играл не на сто процентов основным составом, но были основные игроки в составе у Питера Боша. «Байер» потратил силы и выиграл — 3:0. Вышел в финал Кубка Германии впервые за последние 11 лет и там встретится с «Баварией».



К чему веду? «Шальке» последний матч провёл на прошлой неделе и имел полный цикл подготовки. У «Байера» было меньше времени на восстановление. Это может сказаться. Встреча с «Шальке» пройдет в воскресенье вечером.



В любом случае, в матче с участием «Байера», сыграет Хаверц или нет, всегда ждём голов. «Байер» — команда атакующая, высоко прессингует и пытается показать яркий футбол. Мне кажется оптимальным вариантом ставка «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 2,10».



Почему? В четырех матчах из шести после паузы у «Байера» такая ставка проходила даже в матчах, когда проигрывали, с «Вольфсбургом» например. Казалось бы, «Шальке» в атаке не очень хорош, мало забивает после паузы, при этом у «Байера» не самая сильная оборона. У «Шальке» будет шанс себя показать, поэтому эта ставка может пройти».



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