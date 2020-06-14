«Атлетико» Мадрид — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» Мадрид — «Атлетик».



Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 1.71.



«В матче «Атлетика» и «Атлетико» не должно быть много голов. Матч назначен на 15:00 мск, то есть на час раньше они начнут в Испании. Будет жарко в Бильбао. Зрителей не будет.



Встречаются команды, которые пропускают почти меньше всех. Меньше всех у «Реала» (19), «Атлетико» (21), Бильбао (23). Спрашивается, откуда здесь взяться забитым мячам.



У Бильбао не сыграет Адурис, он закончил карьеру в эту паузу. У Мадрида есть вопросы по Корреа и Витоло — у обоих мышечные повреждения. Не сыграет и дисквалифицированный Жоау Феликс.



Если спросят прогноз на матч у нейтрального зрителя, он точно скажет, что будет низ. Думаю, это напрашивается. Но при этом сказал бы, что «Атлетико» не проиграет: перед паузой у них была серия из пяти матчей без поражений. Трижды играли вничью, но и все время пропускали. Надо игру в обороне наладить.



В их трёх последних встречах из четырёх были низы. Поставлю на «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча».



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«Атлетик Б» — «Атлетико». Прогноз: Диего Коста, Коке и Сауль разберутся с басками В пяти из шести предыдущих очных встречах мадридцы забивали как минимум дважды.