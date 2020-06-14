«Атлетико» — «Атлетик» Б: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Испании

Комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» Мадрид — «Атлетик».
Ставка: обе забьют — нет за 1.61.
«Думаю, не будет много голов. Во-первых, играть с «Атлетико» в атаку — очень сложная задача, мало кто пытается это вообще делать, если речь не про топ-команду европейского футбола, а «Бильбао» к таковым не относится. «Атлетик», очевидно, еще не в форме, поэтому раскрываться против мадридской команды, думаю, не будет.
А у Симеоне всегда в первую очередь результат. Если «Атлетико» вдруг побежит в атаку, то может получить от «Бильбао», который достаточно бодрый, ведь в линии нападения хорошие футболисты. Думаю, «Атлетико» будет играть очень внимательно и от обороны.
Мой прогноз на эту встречу — «обе команды забьют — нет». Не думаю, что смогут отличиться и те, и другие. Коэффициент на такую ставку — 1.61».
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