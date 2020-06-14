«Реал» — «Эйбар»: прогноз Виктора Гусева на матч 28-го тура чемпионата Испании

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Эйбар» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: индивидуальный тотал «Реала» во втором тайме больше 1.5 за 2.26.



«В первом круге «Реал» выиграл со счетом 4:0. Да и разное положение у команд — «Реал» отстаёт от «Барселоны» всего на два очка, занимая второе место. Всего 19 мячей пропустила команда Зидана. Это лучший результат во всей лиге. Дома поражений у «Реала» вообще не было — девять побед и четыре ничьих.



В гостях «Реал» последние две встречи проиграл. В частности, перед паузой Мадрид уступил «Бетису» (1:2). Очень обидное поражение, потому что перед этим была победа над «Барселоной» со счетом 2:0. «Эйбар» в гостях играет катастрофически плохо — одна победа, пять ничьих и семь поражений… Это предпоследний показатель в лиге по игре на выезде. «Эйбар» находится в двух очках от зоны вылета. Перед перерывом «Эйбар» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Худший результат во всей лиге.



Отмечу, что «Реал» далеко не всегда выигрывает первые таймы. Если попытаться не дать ему развернуться в первые 45 минут, а потом выстоять во втором тайме… Хотя, думаю, что это будет сложновато для «Эйбара».



Возможно, если бы матч состоялся в марте, перед паузой, то «Эйбару» было бы легче, потому что у «Реала» целая группа футболистов была травмирована. Но пауза помогла Мадриду, и теперь все в строю. Только Йович травмирован, но серб толком и не играл за «Реал». Мой прогноз — индивидуальный тотал «Реала» во втором тайме больше 1.5 с коэффициентом 2.26».



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«Реал Мадрид» — «Эйбар». Прогноз: Бензема, Азар и Рамос не позволят «Барселоне» оторваться Мадридцы пропускают меньше всех в Примере, а «Эйбар» забил на выезде лишь восемь раз.