БАТЭ — «Шахтёр» С: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Шахтёр» С.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.76.



«Не жду в этом матче голов. Солигорск не пропускает очень большое количество времени, а БАТЭ может играть по-разному. Когда надо строго действовать в обороне, как, например, в финале Кубка с брестским «Динамо», борисовчане могут это сделать. Тогда они практически не допустили ошибок за 120 минут финального матча.



В прошлом туре БАТЭ играл с «Витебском». Выигрывал — 2:0, но в итоге матч завершился вничью — 2:2. Думаю, была расслабленность. Но с Солигорском борисовчане себе такого не позволят. Сейчас для БАТЭ принципиально выиграть у Солигорска, тогда команда Кирилла Альшевского оторвётся от «Шахтёра» на пять очков.



Думаю, будет строгая игра обеих команд в обороне и не увидим больше двух мячей. Сыграю тотал меньше 2,5. Также хороший вариант ставки — второй тайм больше первого, потому что в первом тайме наверняка будет абсолютно невнятная и закрытая игра. Можно даже рискнуть и поставить на точный счёт первого тайма. Думаю, будет счёт 0:0».



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