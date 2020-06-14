На что ставить в футболе 14 июня: «Реал Мадрид» — «Эйбар» и другие матчи для прогнозов

Пандемия коронавируса постепенно отступает, всё больше соревнований в разных странах возвращается в строй. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 14 июня.
В чемпионате Испании запланировано три матча. Самый ранний из них стартует в 15:00 мск, «Атлетик» из Бильбао примет мадридский «Атлетико». В 20:30 на поле выйдут мадридский «Реал» и «Эйбар», а в 23:00 настанет время «Реала Сосьедад» и «Осасуны».
В чемпионате Германии двумя встречами завершится программа 31-го тура. В 16:30 начнётся встреча прямых конкурентов по борьбе за выживание — «Майнца» и «Аугсбурга». Через 2,5 часа прозвучит стартовый свисток для разочаровавшего «Шальке» и рвущегося в Лигу чемпионов «Байера».
Подходит к концу и 13-й тур Высшей лиги Беларуси. Здесь пройдут три матча. «Энергетик-БГУ» — «Белшина» (16:00 мск), «Рух» — «Витебск» (18:00) и БАТЭ — «Шахтёр» Солигорск (20:00). Последний из них считается центральным во всём туре, ведь лидер первенства сразится с главным преследователем.
Три матча состоятся в чемпионате Австрии: «Хартберг» — «Штурм», «Рапид» Вена — «Вольфсберг» и «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК. Две встречи пройдут в УПЛ: донецкий «Шахтёр» сразится с «Колосом», «Александрия» — с «Десной».
Три матча 27-го тура в чемпионате Турции: «Генчлербирлиги» — «Коньяспор», «Ризеспор» — «Галатасарай» и «Газишехир» — «Анкарагюджю». Два — в первенстве Греции: ОФИ примет АЕК из Афин, «Олимпиакос» померится силами с «Арисом».
Не стоит забывать и про вторую Бундеслигу и испанскую Сегунду. Любители футбольного артхауса могут обратить внимание на чемпионаты Болгарии, Тайваня, Венгрии, Польши, Дании, Чехии, Израиля, Румынии, Сербии, Словакии, Швеции, Южной Кореи и Узбекистана.
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