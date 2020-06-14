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«Майнц» — «Аугсбург»: аналитики назвали фаворита матча 31-го тура чемпионата Германии

«Майнц» — «Аугсбург»: аналитики назвали фаворита матча 31-го тура чемпионата Германии
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Сегодня, 14 июня, «Майнц» примет «Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён коэффициентом 3.24. Поставить на ничью предлагается за 3.58.

Букмекеры считают, что матч «Майнц» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

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В среднем за встречу между соперниками забивается ровно три гола.
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