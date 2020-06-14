«Реал Мадрид» — «Эйбар»: где смотреть прямую трансляцию матча Ла Лиги, прогнозы и ставки

Сегодня, 14 июня, мадридский «Реал» и «Эйбар» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом мадридцев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «Эйбара» оценён коэффициентом 13.50.



Если гости сумеют не проиграть, сыграет коэффициент 4.40 (около 22% вероятности).



Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Эйбар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.54, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.51. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.85.



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