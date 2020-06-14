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«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Германии

«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Владислав Батурин сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Майнц» — «Аугсбург».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«Майнц» имеет очень хорошую серию в домашних противостояниях с «Аугсбургом», в их активе шесть побед в последних семи встречах. Игры между этими клубами часто результативны, в последних десяти во всех турнирах восемь раз пробивался верховой результат. Для того чтобы не думать до последнего тура о сохранении места в элитном дивизионе, чтобы не грозили переходные матчи, оба коллектива должны активизироваться и добавить в плане набора очков.

Обе команды имеют определённый атакующий потенциал, которым способны правильно воспользоваться, а вот в защите часто возникают большие бреши. Держа в уме всё это, а также статистику личных встреч и то, что клубы Бундеслиги уже провели немало встреч после вынужденной паузы, а значит, улучшили свою форму, я поставлю на результативность матча».

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