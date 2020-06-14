«Энергетик» — «Белшина»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 14 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик» — «Белшина».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Энергетика» за 1.72.

«Про «Белшину» сказать особенно нечего. Новичок элитного дивизиона пытается играть в атаку, но колоссальные проблемы в обороне и низкий уровень индивидуального мастерства всё портят. Итог ужасен — всего три очка в 12 турах и чистое последнее место в Высшей лиге. Даже до зоны стыков дистанция составляет 10 пунктов (и это ещё у «Минска» игра в запасе).



Прежде пути команд не пересекались, так что история противостояния нам не поможет. Расклад прост: «Энергетик» получает наилучшую возможность вернуться на победный путь после пары неудач и закрепиться в топ-4 чемпионата Беларуси. Худший клуб турнира, своё поле, неделя отдыха — предпосылки налицо.



«Студенты» бойко бегут в атаку, а защита у «Белшины» выглядит кошмарно. Достаточно сказать, что в шести предыдущих турах из семи клуб из Бобруйска пропускал как минимум дважды. От этого и оттолкнёмся. «ИТБ 1.5 гола» «Энергетика» идёт за 1.72, при желании можно даже взять «ИТБ2 2 гола за 2.40».