«Энергетик» — «Белшина»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 14 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик» — «Белшина».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Энергетика» за 1.72.
«Про «Белшину» сказать особенно нечего. Новичок элитного дивизиона пытается играть в атаку, но колоссальные проблемы в обороне и низкий уровень индивидуального мастерства всё портят. Итог ужасен — всего три очка в 12 турах и чистое последнее место в Высшей лиге. Даже до зоны стыков дистанция составляет 10 пунктов (и это ещё у «Минска» игра в запасе).
Прежде пути команд не пересекались, так что история противостояния нам не поможет. Расклад прост: «Энергетик» получает наилучшую возможность вернуться на победный путь после пары неудач и закрепиться в топ-4 чемпионата Беларуси. Худший клуб турнира, своё поле, неделя отдыха — предпосылки налицо.
«Студенты» бойко бегут в атаку, а защита у «Белшины» выглядит кошмарно. Достаточно сказать, что в шести предыдущих турах из семи клуб из Бобруйска пропускал как минимум дважды. От этого и оттолкнёмся. «ИТБ 1.5 гола» «Энергетика» идёт за 1.72, при желании можно даже взять «ИТБ2 2 гола за 2.40».
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