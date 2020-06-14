«Атлетико» — «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: ИТБ 1 гола «Атлетико» за 1.84.



«Статистика очных встреч полностью на стороне мадридцев — пять побед при одном поражении в шести последних случаях. Впрочем, самое интересное заключается в другом: в шести предыдущих поединках из семи они забивали как минимум дважды.



Это при том что результативность у АТМД традиционно скромная, а баски отличаются организованностью и хорошей обороной. В общем, попробуем оттолкнуться от верха, благо вариантов достаточно. «ИТБ 1 гола «Атлетико» идёт за 1.84, а «тотал больше 2 мячей» доступен за 2.12.

Кроме того, внимания заслуживает комбинированная ставка« Х2 + тотал больше 1.5 гола за 2.05». В семи последних очных встречах забивалось как минимум два мяча, а по общему уровню во втором круге гости выглядели сильнее. Разжиться очками в Бильбао они наверняка сумеют».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.