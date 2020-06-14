«Рух» — «Витебск»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Витебск».
Ставка: ничья за 3.52.
«В общем и целом соперники находятся на сопоставимом уровне: класс игроков примерно один и тот же, плюс общее стремление плясать от печки и насыщать оборону, а в атаке рассчитывать на контратаки и стандарты. Всё это обещает закрытый футбол с небольшим количеством моментов, ведь созидать команды не слишком-то умеют.
Обращает на себя внимание другое. «Витебск» и «Рух» — самые мирные участники чемпионата Беларуси. Они играли вничью уже по шесть раз, то есть ровно в половине случаев. Все остальные делали это максимум четырежды. Северяне вообще идут на серии из пяти ничьих, что само по себе редкость.
На таком фоне можно не мудрить и проверить лобовую ничью. Букмекеры дают на неё замечательный коэффициент 3.52. Что-то вроде 0:0 или 1:1 тут вполне вероятно: раз с позиционными атаками у соперников проблемы, больше одного мяча им будет трудно забить».
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