«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: эксперты назвали фаворита матча 31-го тура Примеры

Сегодня, 14 июня, «Реал Сосьедад» примет «Осасуну» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех гостей оценён коэффициентом 5.35. Поставить на ничью предлагается за 3.95.



Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

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