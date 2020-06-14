«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.83.



«Осасуна» до паузы успела набрать 34 балла и занять 11-ю строчку. Отрыв от зоны вылета составляет практически 10 очков, так что для волнения поводов нет, сохранение прописки в элите вопросов не вызывает. Но вот думать о чём-то большем не приходится. До шестого места, выводящего в Лигу Европу, не хватает около 12 пунктов, да и претендентов пруд пруди.



Однако доставить неприятности крепкий середняк определённо может, пусть даже на чужом поле. Красные не стесняются идти вперёд и бить по воротам. По этому показателю они нередко превосходят своих оппонентов: в среднем за матч наносят 13 ударов против 11 у соперника.



Любопытно также то, что на выезде команда из Памплоны играет куда лучше, чем дома. По набранным очкам в гостях «Осасуна» входит в топ-8. Забивает она не так много (в 13 играх 14 голов), но зато делает это практически в каждой встрече.



Статус «Реала Сосьедада» и родные стены могут позволить клубу выйти фаворитом на предстоящий поединок. Однако «Осасуна» умеет играть вторым номером и караулить ошибки, которые непременно будут. Соперники не выходили на поле целых три месяца, пауза наверняка раскроет бреши в защите команд. А на таком фоне неплохо смотрится ставка «обе забьют» за коэффициент 1.83».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз: Орельяна и Эдегор не смогут избежать ошибок Команды не выходили на поле из-за карантина целых три месяца.