«Шальке-04» — «Байер»: прогноз Александра Неценко на матч 31-го тура Бундеслиги

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Шальке-04» — «Байер».



Ставка: победа «Байера» с форой (-1.5) за 2.24.



«Рассказы, что «Байер» устал больше, чем «Шальке», поскольку играл в Кубке страны, — сказки. Во-первых, леверкузенцы играли во вторник, а на дворе уже воскресенье. Во-вторых, к 19-й минуте в ворота «Саарбрюккена» влетело два мяча, после чего исход матча стал ясен. Владение мячом у «аспириновых» было под 80 процентов, они спокойно контролировали ход игры.



Гладбах проиграл «Баварии», а «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд — убежали. Значит, надо пользоваться моментом и ускользать от команды Марко Розе, чтобы залететь в лигочемпионскую четвёрку. До сих пор не играл после травмы Хаверц, но в ориентировочном составе он в старте на предстоящую встречу. Кроме того, у «Шальке» никакого просвета. После рестарта сезона всего 2 забитых мяча и 11 пропущенных, а также 4 поражения и ничья в 5 турах.



А ведь лазарет «кобальтовых» только распухает: Бургшталлер, Арит, Маскарель, Настасич, Сане, Сердар, Тодибо. Под вопросом выход на поле Стамбули и Матондо. В общем, надежд даже на ничью не много. А «Байеру» достаточно провести мощно хотя бы один тайм, и Нюбель будет выгребать не один мяч из сетки. Сил у «аспириновых» на это хватит».



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