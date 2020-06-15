«Леванте» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 2.05.
«Севилья» понравилась в игре против «Бетиса». И я думаю, здесь можно уверенно брать победу «Севильи», просто потому что она намного сильнее и уже нет фактора своего поля. Плюс севильцам нужно в Лигу чемпионов, и, судя по матчу с «Бетисом», она хорошо подготовилась к возобновлению чемпионата, мне понравились действия команды в атаке.
«Леванте» в основном оборонялся против «Валенсии», но «Валенсия» не такая сильная команда на данный момент. Думаю, два раза в одну воронку попасть и два раза подряд отскочить у «Леванте» не получится. Победа «Севильи» здесь точно, а я возьму ставку порисковее с минусовой форой», — сказал Радимов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 июня 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45