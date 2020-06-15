«Леванте» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Леванте» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 2.05.



«Севилья» понравилась в игре против «Бетиса». И я думаю, здесь можно уверенно брать победу «Севильи», просто потому что она намного сильнее и уже нет фактора своего поля. Плюс севильцам нужно в Лигу чемпионов, и, судя по матчу с «Бетисом», она хорошо подготовилась к возобновлению чемпионата, мне понравились действия команды в атаке.



«Леванте» в основном оборонялся против «Валенсии», но «Валенсия» не такая сильная команда на данный момент. Думаю, два раза в одну воронку попасть и два раза подряд отскочить у «Леванте» не получится. Победа «Севильи» здесь точно, а я возьму ставку порисковее с минусовой форой», — сказал Радимов.



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