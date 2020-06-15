Курс рубля в 2020 году. Прогноз специалиста: ждём доллар по 66

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко дал прогноз на курс доллара США в конце 2020 года.



«При средней цене на нефть по году около $ 50 за баррель и наших оценках курса в 66 рублей за доллар на конец года дефицит составит около 5% ВВП», — заявил Тищенко.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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