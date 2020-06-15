Курс доллара США. Прогноз трейдера: не надо паниковать

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Ситуация будет зависеть от итогов заседания Центробанка. При резком снижении ключевой ставки можно ожидать падение рубля, но оно, как мне видится сейчас, будет кратковременным. Поэтому каких-то серьёзных движений на этой недели я не ожидаю. В самом худшем случае курс рубля к доллару снова уйдёт за отметку 70. Но крутого пике точно не произойдёт», – подчеркнул Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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