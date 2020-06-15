Букмекер и федерация бокса России запустили «Национальную спортивную лотерею»

Федерация бокса России и букмекерская компания «Лига ставок» запустили «Национальную спортивную лотерею». В ней нужно делать ставки на виртуальный футбол.



«Запущенный виртуальный футбол получил названием «ВГЛ-5Т Спорт Союз», по всей видимости это означает наличие минимум четырх других продуктов, которые еще не появились на сайте. Графика так себе, сейчас ее можно сравнить с какой-нибудь FIFA10. Событие проходит довольно быстро, за 2-3 минуты.



Кажется, что кроме виртуального спорта от Бетрадара, компания может добавить другие продукты и решения, с которыми не позволяет работать букмекерское законодательство. Закон «О лотереях» в этом плане более лояльный и позволяет реализовывать лотерейные билеты на различные ГСЧ события. Этот продукт будет особенно актуален после принятия поправок, запрещающих ставки в букмекерских конторах на неспортивные события», — написал в своем телеграм-канале глава компании глава компании «Париматч» в СНГ Дмитрий Сергеев



Он также отметил, что лотерейные билеты пока реализуются с довольно высокой маржой 50% при стандартных значениях виртуального спорта 6-7%.



«По всей видимости, продукт до сих пор проходит тестирование. Иначе я не могу объяснить, как призовой фонд в правовой информации декларируется в размере 70% от выручки, а маржа 50%», — подчеркнул Сергеев.



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