«Бетис» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Гранада» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.12.



«Каждый день в Испании теперь играют в футбол. 29-й тур начинается в понедельник, переключаемся на него.



Андалусийское дерби: «Бетис» принимает «Гранаду». Как я уже говорил, у «Бетиса» вирус ничейных результатов, если брать первые таймы. И в матче с «Севильей» так было. А вообще, в последних восьми встречах «Бетис» играет вничью по итогам первых таймов. Не так важно, кто его соперник — «Барселона», «Севилья» или кто-то ещё. С «Гранадой» в первом круге тоже была ничья. Если тренд продолжится, то можно сыграть за 2.12. Почему бы не довести серию ничейных результатов в первых таймах, например, до 10.



«Бетис» сейчас не решает каких-то больших задач, как и «Гранада». Но «Гранада» в первом матче после паузы добыла волевую победу в игре с «Хетафе», правда, как мне кажется, не совсем по делу. Но победа есть победа. У себя дома «Гранада» играет очень прилично. Здесь же игра выездная. Поэтому я бы ещё порекомендовал сыграть «индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1,5 мяча». В пяти из последних семи личных встреч «Бетис» не забивал больше гола, но в двух последних матчах на «Бенито Вильямарин» он как раз забивал по два. Была победа 2:0 и ничья 2:2. После поражения в севильском дерби надо приходить в себя, реабилитироваться, несмотря на отсутствие задач», — сказал Генич.



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