«Бетис» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Гранада» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.12.
«Каждый день в Испании теперь играют в футбол. 29-й тур начинается в понедельник, переключаемся на него.
Андалусийское дерби: «Бетис» принимает «Гранаду». Как я уже говорил, у «Бетиса» вирус ничейных результатов, если брать первые таймы. И в матче с «Севильей» так было. А вообще, в последних восьми встречах «Бетис» играет вничью по итогам первых таймов. Не так важно, кто его соперник — «Барселона», «Севилья» или кто-то ещё. С «Гранадой» в первом круге тоже была ничья. Если тренд продолжится, то можно сыграть за 2.12. Почему бы не довести серию ничейных результатов в первых таймах, например, до 10.
«Бетис» сейчас не решает каких-то больших задач, как и «Гранада». Но «Гранада» в первом матче после паузы добыла волевую победу в игре с «Хетафе», правда, как мне кажется, не совсем по делу. Но победа есть победа. У себя дома «Гранада» играет очень прилично. Здесь же игра выездная. Поэтому я бы ещё порекомендовал сыграть «индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1,5 мяча». В пяти из последних семи личных встреч «Бетис» не забивал больше гола, но в двух последних матчах на «Бенито Вильямарин» он как раз забивал по два. Была победа 2:0 и ничья 2:2. После поражения в севильском дерби надо приходить в себя, реабилитироваться, несмотря на отсутствие задач», — сказал Генич.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 15 июня 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июня 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45