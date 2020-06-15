«Арминия» — «Динамо Дрезден»: прогноз и ставка на матч второй Бундеслиги 16 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч второй Бундеслиги «Арминия» — «Динамо Дрезден».
Ставка: победа «Арминии» всухую за 2.45.
«Дрезденцы возобновили сезон позже других, поскольку были вынуждены провести две недели на карантине (у двух игроков команды обнаружили коронавирус). С тех пор они сыграли пять раз, набрав четыре очка. Могло быть лучше, да только в минувшем туре саксонцы немного не дотерпели с «Гамбургом» (0:1).
Единственный гол он пропустили на 84-й минуте, отыграться уже не успели. Вариантов не остаётся — нужно цепляться с любым соперником, иначе вылет в третий дивизион не заставит себя ждать. Преимущество «Арминии» по уровню состава не вызывает сомнений, а тут ещё и фактор своего поля.
Зато «Динамо» точно выйдет умирать и станет биться за каждый мяч. Сине-чёрные после рестарта первенства лишь раз выдали верх (да и то благодаря голу на 92-й минуте), а дрезденцы ничего не забили в трёх матчах из пяти. Защита у хозяев мощная, так что мы бы выбирали между «гости не забьют» за 2.10 и П1 всухую за 2.45.
Это лучше, чем лезть в форы. Саксонцы крайне мотивированы, а в четырёх предыдущих трёх встречах «Арминия» один раз уступила и трижды победила с разницей в один мяч. П1 идёт за скромнейший коэффициент 1.45, который сгодится разве что для экспресса».
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