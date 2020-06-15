«Леванте» — «Севилья»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 16 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 2.13.
«Вроде бы «Леванте» пару дней назад выглядел здорово, но есть несколько факторов в пользу гостей. Во-первых, лишний день отдыха — они играли 11 июня, а соперник 12-го. В условиях плотного календаря это может сказаться, тем более что скамейка у андалуйсийцев определённо длиннее.
И второе — очные встречи. Здесь преимущество «Севильи» тотальное: четыре победы подряд с общим счётом 15:3. Кроме того, красно-белые удивительно эффективны в гостях. 24 очка в 14 матчах при положительном балансе голов (20:16) — второй результат в Примере, лучше только мадридский «Реал».
Раз так, не будем мудрить и сыграем от гостей. Лобовая победа красно-белых идёт за скромный коэффициент 1.64, так что мы бы выбирали между двух вариантов: П2 с форой (-1) за 2.13 и П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.95. «Леванте» не так много забивает, но и пропускает для команды из нижней половины таблицы нечасто».
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