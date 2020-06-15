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Власти Болгарии закрывают игорые заведения. Футбольные клубы против этого

Власти Болгарии закрывают игорые заведения. Футбольные клубы против этого
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Правительство Болгарии представило план борьбы с игроманией. Согласно документу, к 2025 году в Болгарии закроют 600 игорных заведений по всей стране. Власти даже сравнили игроманию с коронавирусом, отметив, что в Болгарии бушует «пандемия игорной зависимости». Игорный бизнес оставят только в специальных зонах на курортах.

При этом 12 из 14 клубов Высшей футбольной лиги Болгарии играют с логотипами букмекеров на форме. Кроме того, букмекерские компании спонсируют сборные Болгарии по волейболу и баскетболу.

В чемпионе Болгарии последних лет — «Лудогорце» — уже заявили о несогласии с позицией правительства. В специальном заявлении клуб отметил, что реформа игорного бизнеса приведет к потере большого числа рабочих мест. С чемпионом согласны и другие футбольные клубы.

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