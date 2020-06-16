«Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Мальорка».
Ставка: победа «Вильярреала» за 1.54.
«Мальорка» ужасно играет на выезде в этом чемпионате и только в последнем матче перед перерывом выиграла у «Эйбара». В прошлой игре «Мальорка» быстро пропустила от «Барселоны», но в целом она совершенно не впечатлила, особенно если говорить об игре в обороне. В составе «Вильярреала», так же как и «Барселоны», есть хорошие исполнители. Я думаю, они также доставят проблем обороне «Мальорки».
«Вильярреал» после тяжёлой выездной победы над «Сельтой» будет на коне. У «Вильярреала» замаячил шанс попасть в Лигу чемпионов, поэтому мотивация победить у него очень хорошая, поэтому ставлю на его победу. Тут даже двух мнений быть не может, потому что «Вильярреал» — это команда выше классом. Не буду играть минусовые форы, а просто сыграю чистую победу «Вильярреала», — сказал Радимов.
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