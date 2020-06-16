«Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Мальорка» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: «Вильярреал» забьёт в 1-м тайме за 1.65.



«Мальорка» ведёт отчаянную борьбу за выживание, а «Вильярреал» старается достать ушедших вперед «Валенсию» и «Атлетик» в борьбе за места в Лиге Европы. От «Валенсии» отставание 2 очка, от «Атлетика» — 5, столько же, кстати, и от «Хетафе».



«Вильярреал» — команда нестабильная, она играет сериями. Удачная серия сменяется неудачной. Потом снова начинается серия без поражений. Сейчас, после победы над «Сельтой», наверное, у «Вильярреала» должна начаться серия положительная. Тем более «Вильярреал» показал, что он в хорошей физической форме. Ещё в первом тайме должны были забивать «Сельте», моментов было предостаточно. И во втором доминировала команда Кальехи, не дав ни одного удара по своим воротам нанести.



«Мальорка» борется за выживание. Очень непросто придётся команде с Балеарских островов. Тренер её говорил, что каждый оставшийся матч — это финал. Но, на мой взгляд, по составу «Мальорка» — самая слабая команда сезона в Испании. И «Мальорка» дома и «Мальорка» на выезде — две большие разницы. Хотя до паузы вроде бы и неплохо «Мальорка» играла. Была ничья 3:3 с «Бетисом», была неожиданная победа над «Эйбаром», первая в сезоне в гостях.



Но «Вильярреал», конечно, покласснее, помощнее и поувереннее. У него отличный подбор игроков. Да, не будет Висенте Иборры, он дисквалифицирован. Но его есть кем заменить.



Думаю, что «Вильярреал» должен забить в первом тайме и вряд ли на этом остановится. «Мальорка» потом подраскроется и забьёт ещё. Сыграю также за 2,28 «Вильярреал» забьёт в обоих таймах», — сказал Генич.



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