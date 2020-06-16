«Вердер» — «Бавария»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Бавария».
Ставка: «Бавария» забьет минимум 2 мяча в 1-м тайме за 1.94.
«Бавария» может оформить очередное чемпионство. Для этого ей нужно обыграть в гостях скромный «Вердер». И она, судя по всему, это сделает. Даже без Мюллера с Левандовским мюнхенцы на выходных одолели мёнхенгладбахскую «Боруссию». С возвращением в строй лидеров атаки одолеть подвальный «Вердер» будет несложно.
Оформление чемпионства — это праздник. Результат, к которому шли почти целый год. Не думаю, что победа «Баварии» будет натужной. Здесь и сейчас «Вердер» и «Бавария» — это команды с разных планет: одни с огромным трудом пытаются удержаться в 1-й Бундеслиге, другие — фавориты ЛЧ.
Я думаю, команда Ханси Флика не станет откладывать решение задачи на второй тайм. Всё можно решить в первом. Мой прогноз — тотал голов в первом тайме больше 1,5 за 1.94. «Баварию» — с очередным чемпионством!» — сказал Керимов.
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