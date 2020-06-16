«Боруссия» М — «Вольфсбург»: прогноз Александра Неценко на встречу Бундеслиги

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Вольфсбург».



Ставка: «Вольфсбург» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 2.20.



«Гладбах» попал в непростую полосу, выиграв всего 1 матч из последних 5, выпав из зоны Лиги чемпионов, за которую он конкурирует с «Байером». Несмотря на надобность побеждать в споре с «волками», «Боруссия» может оказаться неспособна это сделать. Проблема в травмах. Давно уже в лазарете Штробль и Закария, а самое плохое, что туда же угодили Тюрам и Плеа, который должен был выйти на поле, несмотря на отбытую дисквалификацию. Напомним, что французы на двоих забили 20 мячей и раздали 19 передач.



Но и это ещё не всё. Карточек перебрал важнейший левый защитник Бенсебаини. Итого, Марко Розе лишился половины состава. «Вольфсбургу» завершать сезон матчем с «Баварией», поэтому надо постараться оформить задел в борьбе за место в Лиге Европы. Тем более «волки» провели куражный матч против «Фрайбурга». В потрясающей форме Вегхорст, оформивший дубль. Голландец к тому же на выезде забил 9 из 14 своих мячей.



Но ошибки защитников в команде Оливера Гласнера никуда не делись. И мне кажется, мы должны ждать голов с обеих сторон. «Гладбах» припёрт к стенке и на гол точно наскребёт. Но в обороне он ненадёжен, как и оппонент. Однако я бы рискнул и поставил на то, что «Вольфсбург» не уступит, ведь ничья его устраивает и ресурсы у него есть уехать не с пустыми руками со стадиона «Боруссия-Парк». К тому же «Гладбах» за последние восемь матчей выиграл у «волков» только 1, уступив в 5», — сказал Неценко.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Боруссия М» — «Вольфсбург». Прогноз: о Лиге чемпионов Крамеру и Штиндлю придётся забыть Хозяевам никак нельзя терять очки, иначе четвёртое место достанется «Байеру».