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«Барселона» — «Леганес»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

«Барселона» — «Леганес»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Леганес».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.86.

«Барселона» очень понравилась в матче против «Мальорки». Я думаю, что «Леганес» примерно одного уровня с «Мальоркой», поэтому фору (-2) или (-2,5) надо обязательно брать. Также хороший вариант это индивидуальный тотал «Барсы».

«Барселона» против «Мальорки» играла с удовольствием, видно, что она соскучилась по футболу и будет продолжать играть точно так же, как и в предыдущем матче. «Барса» не остановилась, забив два мяча, а играла дальше. «Барселона» играла с энтузиазмом, у игроков горели глаза и было желание играть.

Пока непонятно, пойдёт ли на пользу «Барселоне» пауза, но в общем-то главный тренер Кике Сетьен может извлечь пользу, так как было время подумать, наверняка были подготовлены какие-то теоретические варианты», — сказал Радимов.

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В четырёх домашних матчах с «Леганесом» каталонцы добыли четыре победы с общим счётом 13:3.
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