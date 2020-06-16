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«Вердер» — «Бавария»: где смотреть прямую трансляцию матча Бундеслиги, прогнозы и ставки

«Вердер» — «Бавария»: где смотреть прямую трансляцию матча Бундеслиги, прогнозы и ставки
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16 июня «Вердер» примет «Баварию» в матче 32-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 15.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Баварии» с форой (-2.5) за коэффициент 2.37.

«Вердеру» предстоит принять грозную мюнхенскую «Баварию», которая сметает всё на своём пути. Разумеется, мюнхенцы идут фаворитом и, скорее всего, добьются успеха. Поскольку против скромных зелёно-белых играет не только заметная разница в исполнительском классе, но и история личных встреч.

Дело тут в том, что бременцы не могут победить баварцев на протяжении практически 12 лет. Более того, даже последняя ничья между соперниками состоялась в сентябре 2010 года, то есть почти 10 лет назад. С тех пор они успели встретиться 21 раз, и во всех случаях победителем выходили красные.

Любопытно, что за это время «Бавария» успела наколотить 75 голов, что в среднем за игру составляет аж 3,57 мяча. Для сравнения — у «Вердера» в тех же играх каких-то 13 штук. А при таких условиях можно подумать над П2 с форой (-2.5) за коэффициент 2.37.

По сообщениям СМИ, Ханс-Дитер Флик на днях заявил, что его команда намерена как можно скорее разобраться с чемпионством. А потому немецкий специалист наверняка выставит своих основных футболистов, большинству из которых он дал отдохнуть после полуфинала Кубка Германии. Также, скорее всего, на поле мы увидим отбывших дисквалификацию Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.

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«Вердер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер снова станут чемпионами Германии
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