«Вердер» — «Бавария»: где будет прямая трансляция матча Бундеслиги, ставки и коэффициенты

16 июня «Вердер» примет «Баварию» в матче 32-го тура чемпионата Германии, букмекеры дали прогноз. Начало матча — в 21:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 15.00.



Прогноз «Чемпионата»: победа «Баварии» с форой (-2.5) за коэффициент 2.37.



«Вердеру» предстоит принять грозную мюнхенскую «Баварию», которая сметает всё на своём пути. Мюнхенцы идут фаворитом и, скорее всего, добьются успеха, поскольку против скромных зелёно-белых играет не только заметная разница в исполнительском классе, но и история личных встреч.



Бременцы не могут победить баварцев на протяжении практически 12 лет. Более того, даже последняя ничья между соперниками датируется сентябрём 2010 года, то есть почти 10 лет назад. С тех пор они успели встретиться 21 раз, и во всех случаях победителем выходили красные.



Любопытно, что за это время «Бавария» успела наколотить 75 мячей (3,57 мяча в матче). Для сравнения, у «Вердера» в тех же матчах — 13 голов. При таких условиях можно подумать над П2 с форой (-2.5) за коэффициент 2.37.



По сообщениям СМИ, Ханс-Дитер Флик на днях заявил, что его команда намерена как можно скорее разобраться с чемпионством, а потому немецкий специалист наверняка выставит основных футболистов, большинству из которых он дал отдохнуть после полуфинала Кубка Германии. Скорее всего, на поле увидим отбывших дисквалификацию Роберта Левандовски и Томаса Мюллера.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вердер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер снова станут чемпионами Германии Интрига мертва: мюнхенцы побеждают во всех матчах с бременцам уже 10 лет кряду.