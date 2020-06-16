«Хетафе» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на игру 29-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Эспаньол» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Хетафе» за 2.03.



«Хетафе», проигравший на выезде «Гранаде» в первом туре после рестарта, будет принимать «Эспаньол». И тем и другим очень надо. Это очевидно по турнирной таблице. «Хетафе» продолжает бороться за лигочемпионскую позицию. «Эспаньол» же старается выбраться со дна турнирной таблицы. Победа над «Алавесом» — это здорово, но там помог вратарь соперника, который привёз удаление на первых минутах. И в итоге «Эспаньол» дожал «Алавес».



В последних матчах между этими командами были два ничейных результата, но это было в Барселоне. А дома «Хетафе» в последних четырёх случаях обыгрывал «Эспаньол». Плюс сейчас должны вернуться после дисквалификации Хайме Мата, Арамбарри и Максимович. «Хетафе» должен как-то реабилитироваться за поражение от «Гранады». Дома он, конечно, может дернуть «Эспаньол» по традиции последних лет. Более выстроенная игра у команды Пепе Бордаласа. Ну и «Хетафе» умеет безболезненно реагировать на какие-то неудачи.



Как прогноз, я бы рекомендовал сыграть победу «Хетафе» за 2.03. Не исключаю, что «Эспаньол» очень серьёзно упрётся. Если не верите в победу хозяев, а «Эспаньол» может сыграть на ничью в гостях, сделав ставку на домашние встречи, то стоит рассмотреть вариант «Хетафе» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за 1.65. Вполне реален счёт 0:0. Почему бы и нет? «Обе забьют — нет» за 1.65 я бы тоже рассмотрел. Думайте сами — решайте сами», — сказал Генич.



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