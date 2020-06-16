«Хетафе» — «Эспаньол»: ставка Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 29-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Эспаньол».
Ставка: победа «Хетафе» в 1 мяч или ничья за 1.64.
«Для «Эспаньола» первый тур после паузы прошёл идеально – «попугаи» взяли три очка, тогда как все остальные основные претенденты на вылет проиграли. Однако не стоит забывать, что уверенная победа «Эспаньола» над «Алавесом» произошла благодаря удалению вратаря соперников на 19-й минуте.
Тем не менее у «Эспаньола» есть все шансы – как я писал и перед прошлым туром – подняться с 20-й строчки турнирной таблицы на спасительную 17-ю. Нахождение каталонцев на последнем месте – это некоторая аномалия, команда Абелардо по игре заслуживает куда большего. Не удивлюсь, если «попугаи» смогут добыть ничью в гостевом матче с «Хетафе», идущим на пятом месте. Фактор своего поля теперь сильно обесценился в принципе.
Но всё-таки «Хетафе» посильнее. И у «синеньких» было на сутки больше восстановления после прошлого тура. «Хетафе» пусть и проиграл в Гранаде в прошлом туре, но тогда были дисквалифицированы три футболиста основного состава «Хетафе». Теперь они возвращаются в строй, и команда становится куда сильнее. Конечно, шансы «Хетафе» на победу выше, чем у «Эспаньола». Мне кажется, тут будет или минимальная победа «Хетафе» — с разницей в один мяч, или ничья. На комбинацию этих двух наиболее вероятных исходов матча я и поставлю», — сказал Вишневский.
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