«Вердер» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч 32-го тура чемпионата Германии в Бремене

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Вердер» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за коэффициент 2.37.

«Разумеется, мюнхенцы идут фаворитом и, скорее всего, добьются успеха. Поскольку против скромных зелёно-белых играет не только заметная разница в исполнительском классе, но и история личных встреч.



Дело тут в том, что бременцы не могут победить баварцев на протяжении практически 12 лет. Более того, даже последняя ничья между соперниками состоялась в сентябре 2010 года, то есть почти 10 лет назад. С тех пор они успели встретиться 21 раз, и во всех случаях победителем выходили красные.



Любопытно, что за это время «Бавария» успела наколотить 75 голов, что в среднем за игру составляет аж 3,57 мяча. Для сравнения — у «Вердера» в тех же играх каких-то 13 штук. А при таких условиях можно подумать над П2 с форой (-2.5) за коэффициент 2.37.



По сообщениям СМИ, Ханс-Дитер Флик на днях заявил, что его команда намерена как можно скорее разобраться с чемпионством. А потому немецкий специалист наверняка выставит своих основных футболистов, большинству из которых он дал отдохнуть после полуфинала Кубка Германии. Также, скорее всего, на поле мы увидим отбывших дисквалификацию Роберта Левандовски и Томаса Мюллера».