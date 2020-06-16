«Барселона» — «Леганес»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 16 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Леганес».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 3.04.

«У каталонцев на данный момент дела находятся в полном порядке. 61 очко в 28 поединках, чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» отстаёт на два пункта, а все остальные находятся слишком далеко и в борьбу за титул уже не вмешаются.



Однако впереди адский участок календаря, на котором каждый соперник будет невероятно опасен. Соответственно, невероятно важно подойти к нему в ранге единоличного лидера. Первую половину задачи сине-гранатовые выполнили в субботу, уверенно разбив на выезде «Мальорку» (4:0).

Естественно, букмекеры не сомневаются в победе фаворита. Что вполне логично, ведь вдобавок ко всему «Леганес» — один из любимых клиентов каталонцев. Достаточно взглянуть на статистику противостояния: семь побед из восьми возможных с общим счётом 24:7, а на своём поле — четыре успеха из четырёх.



Любопытно, что лишь в двух поединках из восьми гости оставались без гола. Кроме того, сине-гранатовые в прошлом туре удержали ворота в неприкосновенности при помощи везения и мастерства тер Штегена. На наш взгляд, свой гол гости забьют, но на этом их успехи закончатся. П1 + обе забьют за 3.04 смотрится дивно".