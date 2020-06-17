«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставка на матч АПЛ 17 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 1.72.
«Отдавать гостям заметное преимущество немного странно. Во-первых, на выезде они не блещут. Только четыре победы в 13 поединках — над «Эвертоном», «Норвичем», «Брайтоном» и «Кристал Пэлас», то есть представителями нижней части турнирной таблицы. Всего 13 голов, по одному в среднем за игру.
Во-вторых, «Астон Вилле» после серии неудач пауза наверняка пошла на пользу. Футболистам нужно было перезарядить батарейки и попробовать начать всё с чистого листа. А вот «Шеффилд» практически полностью зависит от двух факторов — физической подготовки и слаженности.
Набрать оптимальные физические кондиции было сложно, поскольку командные тренировки возобновились совсем недавно. А 13 недель простоя наверняка повлияют на уровень взаимопонимания и повысят риск ошибок. «Астон Вилла» много пропускает, но в родных стенах забивает в среднем по полтора мяча за 90 минут.
На наш взгляд, 1Х за 1.72 смотрится здорово и вполне заслуживает проверки. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о комбинированном варианте 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.15 или даже победе «Астон Виллы» с нулевой форой за 2.50».
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