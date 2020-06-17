«Вальядолид» — «Сельта»: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Сельта».

Ставка: «Вальядолид» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.

«Вроде бы бело-фиолетовые не лучшим образом выступают в родных стенах — 3 победы в 13 встречах, всего 14 голов. Вот только «Сельта» на выезде вообще оказалась сильнее лишь однажды. Зато она очень любит делить очки (6 ничьих в 14 случаях).

По общему уровню команды близки, всё будут решать детали — реализация, стандартные положения, озарения лидеров. Несколько странно, что шансы стоящей ниже в таблице команды на чужом поле оцениваются даже выше.



Потому сыграем от хозяев. Комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76 выглядит надёжно, забивают соперники редко. Также можно рассмотреть ничью в первом тайме за 1.92, эта ставка в матчах с участием «Сельты» доезжает удивительно часто".