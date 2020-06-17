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«Наполи» — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч финала Кубка Италии 17 июня

«Наполи» — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч финала Кубка Италии 17 июня
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч финала Кубка Италии «Наполи» — «Ювентус».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

«Партенопейцы» при Дженнаро Гаттузо во встречах с топ-клубами не форсируют событий и действуют вторым номером. Эта команда умеет терпеть и пользоваться предоставленными возможностями. Похоже, с позиционными атаками у «старой синьоры» за три месяца паузы лучше не стало.

А потому нас с большой долей вероятности ожидает вязкий закрытый футбол с небольшим количеством моментов и быстрых атак. Единственную надежду даёт история очных встреч: в четырёх предыдущих случаях забивалось не менее трёх мячей, причём всякий раз отличиться удавалось обеим сторонам.

Однако под руководством Гаттузо «Наполи» встречался с «Ювентусом» лишь однажды — победил на своём поле со счётом 2:1, вот только два гола из трёх были забиты после 85 минут. Потому классический низ за 1.82 выглядит надёжно: на кону трофей, аккуратности и осторожности должно быть много.

Если хотите поднять коэффициент, подумайте об Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.28. Всё же состав у гостей заметно сильнее, а мотивированный Криштиану Роналду редко проваливает два матча подряд".

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