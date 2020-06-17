«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 28-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.93.
«Вообще, «канониры» в последние годы превратились для подопечных Хосепа Гвардиолы в сладкую булочку. В шести предыдущих поединках «Сити» непременно побеждал. В пяти случаях он отличился трижды, а в оставшемся ограничился двумя мячами.
Оборона у «Арсенала» немного добавила, но в целом всё ещё оставляет желать лучшего: много ошибок на ровном месте, постоянные позиционные промахи и натуральные привозы. Без моментов фаворит точно не останется. Если с реализацией у хозяев всё будет в порядке, свою норму из двух-трёх мячей они наверняка выполнят.
В то же время лондонцы в 10 последних турах АПЛ не сумели отличиться лишь однажды, в гостях у «Бёрнли» (0:0). Плюс у них есть мотивированный Пьер-Эмерик Обамеянг, с которым «Арсенал» рассчитывает продлить контракт на новых условиях. Оборона у «горожан» порой чудит, так что на свой гол гости имеют право рассчитывать.
В связи с этим мы ожидаем результативного поединка и выбираем между двумя ставками. «Обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» идёт за крепкий коэффициент 1.93, игроки посмелее могут рассмотреть «обе забьют + ТБ 3.5 гола» за 2.50. Второй вариант — П1 + обе забьют за 2.50».
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