«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Возобновляется АПЛ — и я очень счастлив. На мой взгляд, именно этот футбол и начинает большую игру. При всем уважении к Бундеслиге, Серии А и Ла Лиге. Большинству было интересно, начнет ли играть АПЛ — и так как в этой лиге замешаны огромные деньги, это был вопрос времени. И вот они стартуют.



В этой игре все достаточно просто. «Вилла» — это команда, которая зашла в АПЛ как и «Шеффилд» из Чемпионшипа, но один клуб борется за еврокубки, а другой — за выживание.



И, с одной стороны, мы не должны смотреть на результаты, которые были до этой 12-недельной паузы — у «Астон Виллы» была дикая серия из поражений, а «Шеффилд» был хорош, но, с другой стороны, есть какие-то неизменные вещи, и я думаю, что в этом матче нам стоит сыграть на обе забьют. Потому как «Шеффилд» на выезде чувствует себя очень уверенно — в 10 из 13 матчей они как минимум один забивали. В то время как дома и «Астон Вилла» забивает регулярно.



У «Шеффилда» есть уверенность в своих силах, а «Астон Вилле» уже некуда бежать. Берем обмен голами», — сказал Казанский.



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