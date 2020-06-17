«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.77.
«Возобновляется АПЛ — и я очень счастлив. На мой взгляд, именно этот футбол и начинает большую игру. При всем уважении к Бундеслиге, Серии А и Ла Лиге. Большинству было интересно, начнет ли играть АПЛ — и так как в этой лиге замешаны огромные деньги, это был вопрос времени. И вот они стартуют.
В этой игре все достаточно просто. «Вилла» — это команда, которая зашла в АПЛ как и «Шеффилд» из Чемпионшипа, но один клуб борется за еврокубки, а другой — за выживание.
И, с одной стороны, мы не должны смотреть на результаты, которые были до этой 12-недельной паузы — у «Астон Виллы» была дикая серия из поражений, а «Шеффилд» был хорош, но, с другой стороны, есть какие-то неизменные вещи, и я думаю, что в этом матче нам стоит сыграть на обе забьют. Потому как «Шеффилд» на выезде чувствует себя очень уверенно — в 10 из 13 матчей они как минимум один забивали. В то время как дома и «Астон Вилла» забивает регулярно.
У «Шеффилда» есть уверенность в своих силах, а «Астон Вилле» уже некуда бежать. Берем обмен голами», — сказал Казанский.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 17 июня 2020
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 16 июня 2020
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 июня 2020
-
19:04
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:18