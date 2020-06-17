«Наполи» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на финальный матч Кубка Италии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на финал Кубка Италии 2019/2020 «Наполи» — «Ювентус».



Ставка: проход «Наполи» за 2.45.



«Я думаю, что у Неаполя есть хороший шанс выиграть титул. Сарри какой-то не фартовый тренер, не победитель. Его команды вроде и играют в яркий футбол, но не побеждают. Тренерская работа оценивается не только по содержанию игры, но и по результату (почему «Наполи» и расстался с Сарри).



Удивительно, что ни Сарри ни Гаттузо не выиграли в своей карьере ни одного серьезного титула. Так что им есть, за что бороться.



В отдельно взятом матче «Наполи» вполне может обыграть «Ювентус». Рим гораздо ближе к Неаполю, чем к Турину. Болельщиков на стадионе не будет, но само ощущение того, что все происходит на юге для южной команды «Наполи» будет более комфортно, чем для «Ювентуса».



Конечно, «Юве» тоже не привыкать играть финалы в Риме, но в данном случае мотивация Гаттузо и «Наполи» будет сверхъестественной.



У «Ювентуса» на рекорд идет Буффон по количеству побед в Кубке. Но, в конце концов, он в воротах, а не в поле. «Ювентус» понравился в матче с «Миланом». Но играли-то не остро, моментов почти не создавали. Поэтому я думаю, что Гаттузо все это возьмет на заметку.



Мне кажется, в этой встрече может забить Мертенс. После продления контракта он сразу же в полуфинале забил. Гол Мертенса – это хороший вариант. Как и гол Дибалы, как и гол Роналду. Можно сколько угодно смеяться, но в прошлом прогнозе гол Роналду должен был играть, если бы он забил пенальти. Я же не виноват, что он не забивает пенальти.



Поэтому голы лидеров атаки в таком матче – подходящая история.



Но я остановлюсь на ставке проход «Наполи». Мне кажется, у неаполитанцев хорошие шансы взять титул. Исхожу из того, что Сарри – тренер, который плохо побеждает. Уж слишком амбициозный соперник ему попался в лице Гаттузо, который будет очень стараться выиграть свой первый титул в карьере», — сказал Черданцев.



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